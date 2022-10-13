بالوثائق .. الاطار التنسيقي يعلن رسمياً تشكيل الكتلة الاكبر

2022/10/13 | 13:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..الإطار التنسيقي يقدم طلباً إلى رئاسة البرلمان لاعتباره الكتلة النيابية الاكبر عدداً (وثائق)

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