مجددًا.. عودة الحديث عن مغادرة مبابي لـ”سان جيرمان” رغم تجديد عقده

2022/10/13 | 13:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

تعود قضية انتقال اللاعب الفرنسي كيليان مبابي إلى الواجهة من جديد، بعدما كانت حديث الساعة قبل خمسة أشهر من الآن.

حيث كانت رغبته الانتقال من ناديه باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، ولكن بعد الضغوط الرسمية والعائلية في فرنسا، وقع عقدًا تاريخيًا في عالم كرة القدم مع الباريسي.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية على موقعها اليوم الأربعاء، 12 من تشرين الأول، تقول إن مبابي بالفعل يريد مغادرة النادي الفرنسي بعد نصف عام من توقيعه الصفقة الجديدة، والتي صدم بها العالم، واعتبرت أنها أكبر التحولات في تاريخ انتقالات كرة القدم في العالم.

وكان مبابي ينوي الانتقال إلى صفوف ريال مدريد فعليًا، في ذلك الوقت مع توقيعه فقط لتأكيد الانتقال، وفجأة قرر البقاء في باريس سان جيرمان، وذكرت الصحيفة الاسبانية، أن الموقف كان مثيرًا للغاية عندما ظهر اللاعب الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء، ليعلن انه باقٍ مع باريس سان جيرمان، ويسعى للفوز بالألقاب مع الفريق.

وأكدت “ماركا”، أن هناك تقدمًا سريعًا لمدة خمسة أشهر فقط، إن الوضع حاليًا مختلف ومضطرب لأسباب عديدة، وتم التأكد أن هناك قطيعة بين مبابي والنادي الباريسي.

وأضافت الصحيفة، أن هناك تداعيات كبيرة، لدرجة أن المهاجم يريد مغادرة النادي في كانون الثاني المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويشعر مبابي بالخيانة بسبب الوعود الكاذبة والضغوط السياسية، ويسعى ببساطة للعب كرة قدم في بيئة مثالية له، دون النظر إلى المال.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه لايزال من غير المعروف ما إذا كان هذا خيارًا قابلًا للتطبيق، ولكن يُشاع أن ليفربول خيار متاح، رغم أن خيار الانتقال لم يتم التخطيط له مسبقًا.

وأكدت “ماركا”، أن ريال مدريد لن يغير خارطة طريق مشروعه المستقبلي من أجل مبابي، ولن يصبح الخيار رقم واحد، في قائمة إهتمامات الفريق الملكي، خاصة بعد الذي حدث الصيف الماصي، ولكن هذا لا يعني أن أمر التعاقد معه مستحيلًا، ولكن سيكون بشروط ريال مدريد هذه المرة.

وكان نادي باريس سان جيرمان أعلن، في 21 من أيار الماضي، عن تجديد عقد اللاعب كيليان مبابي، بعقد وُصف بأنه خرافي وبمبلغ كبير حطّم كل الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام أوروبية.

وقال النادي الباريسي، في بيان نشره على موقعه الرسمي من دون أن يذكر قيمة الصفقة، إن المهاجم الفرنسي بات مرتبطًا الآن بالنادي حتى 30 من حزيران 2025.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن قيمة العقد، تداول صحفيون ووسائل إعلام بشكل متقاطع أبرز ميزات العقد الجديد، وهي:

ـ مكافأة توقيع قدرها 300 مليون يورو.

ـ راتب يصل إلى 100 مليون يورو سنويًا بعد اقتطاع الضرائب.

ـ يساعد باختيار المدرب.

ـ له دور في قرارات المدير الرياضي.

ـ يمكنه الموافقة على التوقيعات والمبيعات.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” للإحصائيات الرياضية، تبلغ القيمة السوقية لكليان مبابي 160 مليون يورو، وانضم للنادي الباريسي في 1 من تموز عام 2018.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجددًا.. عودة الحديث عن مغادرة مبابي لـ”سان جيرمان” رغم تجديد عقده) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجددًا.. عودة الحديث عن مغادرة مبابي لـ”سان جيرمان” رغم تجديد عقده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).