2022/10/13 | 13:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c3mH-GAQnZg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يفرغ طاولته لمرشحي الرئيس .. واعتابه تغص بالحوارات جابر جمال - مراسل الرشيد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس النواب يفرغ طاولته لمرشحي الرئيس .. واعتابه تغص بالحوارات جابر جمال - مراسل الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).