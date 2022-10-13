كتلة نيابية ترفض استخدام السلاح لعرقلة جلسة البرلمان

2022/10/13 | 13:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين.

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