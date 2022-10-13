مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي لانتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يعقد جلسته الاعتيادية

برئاسة الحلبوسي لانتخاب رئيس

الجمهورية بحضور 258 نائبا

يتبع ..

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