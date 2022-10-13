قيادي صدري: كل من يستعمل السلاح لعرقلة جلسة البرلمان فهو يوالي الفاسدين

2022/10/13 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قيادي في التيار الصدري، اليوم

الخميس، رفضه استخدام السلاح لعرقلة

جلسة مجلس النواب العراقي.

وقال حسن العذاري، في تغريدة عبر منصة

تويتر، إن "كل من يستعمل السلاح لعرقلة

الجلسة فهو يوالي الفاسدين وي

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