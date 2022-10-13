2022/10/13 | 13:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسن العذاري: كل من يستعمل السلاح لعرقلة جلسة البرلمان فهو يوالي الفاسدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسن العذاري: كل من يستعمل السلاح لعرقلة جلسة البرلمان فهو يوالي الفاسدين) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسن العذاري: كل من يستعمل السلاح لعرقلة جلسة البرلمان فهو يوالي الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).