البرلمان يبدأ بتقديم مرشحي رئاسة الجمهورية

2022/10/13 | 13:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ مجلس النواب، بتقديم مرشحي منصب رئاسة الجمهورية.

وقال مصدر نيابي إن “البرلمان بدأ بتقديم مرشحي رئاسة الجمهورية”.

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