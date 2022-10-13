2022/10/13 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد اللحظات الاولى لـ قصف المنطقة الخضراء في بغداد بالتزامن مع جلسة البرلمان العراقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد اللحظات الاولى لـ قصف المنطقة الخضراء في بغداد بالتزامن مع جلسة البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد اللحظات الاولى لـ قصف المنطقة الخضراء في بغداد بالتزامن مع جلسة البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).