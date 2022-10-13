تأجيل اجتماع مجلس النواب اللبناني لبحث اختيار رئيس للجمهورية

2022/10/13 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس جلسة انتخاب رئيس جديد إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد فشل مجلس النواب في تأمين النصاب القانوني المطلوب.وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها البرلمان في انتخاب رئيس جديد للدولة بعدما لم يظهر فائز واضح خلال الجلسة الأولى في 29 سبتمبر/أيلول.

وكالات

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