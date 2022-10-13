جفاف مياه بحيرة بأمريكا يكشف عن صخور بركانية عمرها 12 مليون عام

2022/10/13 | 13:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف انخفاض منسوب المياه في بحيرة "ميد" بأمريكا عن الكثير من الأشياء الصادمة في الأشهر الأخيرة، من قوارب غارقة، وسفن حربية قديمة، إلى بقايا بشرية.والآن، أعلن العلماء عن اكتشاف يعود عمره إلى 12 مليون عام تقريبًا.

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