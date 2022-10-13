عاصمة النفط العراقية.. هل انتقل الصراع السياسي الأمني إلى البصرة؟

2022/10/13 | 13:41 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش البصرة منذ أسابيع توترا أمنيا كبيرا بين مختلف الكتل السياسية والأحزاب والجهات الأمنية سواء الجيش العراقي أو الحشد الشعبي.وتأتي التطورات انعكاسا للأزمة السياسية المستمرة بالبلاد بعد الانتخابات.

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