التضخم بالسعودية.. ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 4 بالمئة

2022/10/13 | 13:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، إن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.1 بالمئة في سبتمبر مدفوعا بشكل أساسي بزيادة أسعار الغذاء وإيجارات المساكن والمرافق.

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