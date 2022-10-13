تهاون كبير من فرقة 11 بإيقاف

2022/10/13 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الأمني مخلد حازم، اليوم الخميس، عن اسباب استمرار عمليات القصف على المنطقة الخضراء رغم انتشار القوات الأمنية بشكل مكثف.

وقال حازم لـ(بغداد اليوم)، إن "العاصمة بغداد تشهد انتشاراً امنياً مكثفاً وهي تعرف من يدخل ومن يخرج الى المناطق المحصنة".

واضاف ان "بعض الفصائل المسلحة تتحرك بلباس وهويات رسمية حيث ان المنتسب الأمني يقف عاجزا عن ايقاف العجلات التابعة للفصائل او التبليغ عنها لذلك فإن عملية إطلاق الصواريخ ونقلها هي عملية سهلة بالنسبة لهذه المجموعات".

وبين أن "هذه المجاميع دائما تقوم باختيار وقت ومكان معين لاستهداف مناطق من العاصمة ثم تقوم بترك معداتها وتلوذ بالفرار".

وتابع حازم ان "عمليات اطلاق الصواريخ لا تقتصر على منطقة دون اخرى وجميع هذه المناطق ممسوكة من قبل القوات الأمنية لذلك فإن القوات الأمنية تقف عاجزة امام هذه العمليات".

في السياق، كشفت قيادات امنية رفيعة المستوى، عن وجود تهاون من قبل القوة المكلفة بأمن المناطق التي تشهد انطلاق الصواريخ المستهدفة للمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأكدت المصادر لـ (بغداد اليوم)، اليوم الخميس، أن "هناك تقصيرا واضحا من قبل الفرقة 11 في الجيش العراقي المكلفة بتأمين مناطق الحبيبة وساحة المظفر والتي انطلقت منها صواريخ الكاتيوشا".

واوضحت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، اماكن سقوط 9 صواريخ بالمنطقة الخضراء ومحيطها.وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "لاحقاً لخبر تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ 9 صواريخ نوع كاتيوشا، حيث سقط الصاروخ الاول خلف دار الضيافة والثاني قرب مكتب رئيس الوزراء في منطقة العلاوي".واضافت: "اما الثالث سقط على جامع ابن بنية ، فيما سقط الرابع في باحة المحطة العالمية، والخامس قرب بوابة الخضراء 9 كما سقط الصاروخ السادس قرب مطار المثنى".وتابعت الخلية: "في حين ان هناك مناطق تكرر عليه القصف الذي اصيب فيه ثلاثة أشخاص احدهم منتسب في الأجهزة الأمنية، وتضرر عدد من العجلات المدنية والمباني".وأكملت: "الى ذلك شرعت الأجهزة الأمنية المختصة بجمع المعلومات لملاحقة ومتابعة مرتكبي هذا العمل الجبان الذي يستهدف السلم المجتمعي والديمقراطية في البلاد".

وأفادت خلية الاعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد لاستهداف بـ 9 صواريخ كاتيوشا.

وقالت الخلية في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إنه "تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف ب ٩ صواريخ نوع كاتيوشا ، مما ادى الى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين".

وحول اخر مستجدات القصف اكدت على أنه "سنوافيكم التفاصيل لاحقاً".

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