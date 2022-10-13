مشاهد من التصويت السري للنواب على مرشحي رئاسة الجمهورية

2022/10/13 | 14:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على مشاهد فيديو تظهر النواب داخل جلسة البرلمان والتي عقدت، اليوم الخميس، للتصويت على منصب رئاسة الجمهورية، وهم يقومون بعملية التصويت السري على المرشحين ضمن سباق الجمهورية.

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