بالفيديو.. خلية الإعلام تكشف تفاصيل وأماكن سقوط الصواريخ التي استهدفت الخضراء

2022/10/13 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

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كشفت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، تفاصيل قصف المنطقة الخضراء، فيما اكدت تعرض الخضراء الى قصف بـ9 صواريخ نوع كاتيوشا.

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