2022/10/13 | 14:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lfTCMZ3vyk0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | العراقية الإخبارية تواكب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة | العراقية الإخبارية تواكب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).