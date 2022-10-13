رسمياً.. نقل مباراة نوروز والكرخ من فرانسوا حريري إلى ملعب الزوراء

2022/10/13 | 14:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نقل مباراة نوروز والكرخ من ملعب فرانسوا حريري غلى ملعب الزوراء.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن ” لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت نقل مباراة فريقي نوروز والكرخ التي تقام يوم السبت المقبل من ملعب فرانسو حريري الى ملعب الزوراء في الساعة الثالثة عصراً”.

وكان رئيس نادي نوروز هيرش كمال، قد أعلن أن سبب عدم موافقة نادي أربيل على إقامة المباراة على أرضه، يعود إلى أسباب سياسية.

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