العذاري حول قصف الخضراء: كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين ويريد هيمنته على الوطن والشعب

2022/10/13 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق رئيس الكتلة الصدرية المستقيلة، حسن العذاري، اليوم الخميس، على الاستهداف الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.وقال العذاري في تدوينة على تويتر إن “كل من يستعمل السلاح لعرقلة الجلسة فهو يوالي الفاسدين ويريد هيمنته على … Readmore

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