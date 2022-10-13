السفيرة الأمريكية: قصف البرلمان العراقي يقوض الديمقراطية ويحاصر البلد في دائرة العنف

2022/10/13 | 14:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السفيرة الامريكية في بغداد، اليوم الخميس، ان الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف.وذكرت ألينا رومانوسكي في تغريدة “إنني أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي.يجب على … Readmore

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