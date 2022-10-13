البرازيلي جونيور يلتحق بالديوانية العراقي

2022/10/13 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، المحترف البرازيلي كارل جونيور للالتحاق بفريق الديوانية العراقي لكرة القدم.يذكر أن فريق الديوانية الذي يشرف على تدريبه المدرب سامر سعيد، تعاقد مع ثلاثة محترفين من البرازيل، ويسعى إلى الظهور بصورة طيبة في مباريات الموسم الجديد بعد أن تجاوز بصعوبة بالغة جداً موضوع التراخيص، حيث خسر مباراته الأولى …

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