2022/10/13 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة طاقة للكهرباء التابعة لشركة توزيع الطاقة المصرية «طاقة عربية» إنها بدأت تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 250 ألف متر مربع بقدرة 20 ميجاوات وبطاقة إنتاجية أكثر من 42 جيجاوات/ساعة في السنة.وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية الشهر المقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 وتعكف الحكومة على تحويلها …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشغيل محطة طاقة شمسية في شرم الشيخ بقدرة 20 ميجاوات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشغيل محطة طاقة شمسية في شرم الشيخ بقدرة 20 ميجاوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).