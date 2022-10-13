كندا تزود أوكرانيا بمعدات عسكرية قيمتها 34 مليون دولار

2022/10/13 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كندا،الأربعاء، إنها ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي (34 مليون دولار أمريكي) لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية، وستشمل المساعدات قذائف مدفعية وأنظمة اتصال عبر الأقمار الصناعية، وملابس شتوية، وطائرات مسيرة مزودة بكاميرات عالية الدقة وغيرها من المساعدات.وأعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، المساعدات التي تأتي إضافة إلى عتاد …

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