انتهاء عملية تصويت النواب لانتخاب رئيس الجمهورية وبدء عد وفرز الاصوات

2022/10/13 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتهىت عملية تصويت النواب، اليوم الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية وبدء عد وفرز الأصوات.

وأفاد مصدر نيابي لـ (بغداد اليوم)، أنه " انتهى تصويت النواب لانتخاب رئيس الجمهورية"، مشيرا الى أنه "بدء عملية عد وفرز الأصوات".

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