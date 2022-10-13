النقل تعلن سقوط صاروخين في باحة شركة سكك حديد العراق ببغداد

2022/10/13 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الخميس، عن سقوط صاروخين في باحة شركة سكك حديد العراق في بغداد.

وذكر بيان الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تعرضت بناية الشركة العامة لسكك حديد العراق ظهر هذا اليوم المصادف الخميس الموافق 2022/10/13 الى قصف صاروخي وقع الاول في احدى الباحات الامامية للشركة والثاني بالقرب من خطوط السكة ( شاحنات غربي بغداد)".

وحول ما خلفه القصف اشارت الى أن "هناك اضرار جسيمة في مكاتب الموظفين ادى بتهشم الزجاج وخلع بعض الشبابيك ودخول الشظايا داخل الغرف وتأثر في خطوط السكة أيضا".

وأضافت الوزارة أنه "ادخل هذا القصف الرعب بين المنتسبين ولم تسجل اي اضرار بشرية والحمد لله".

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