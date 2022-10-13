فرق الدفاع المدني تخلي طلاب ثانوية في النجف بعد انتشار غازي من احدى مختبراتها

2022/10/13 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن قيام مفارزها بإخلاء طلاب ثانوية في النجف بعد انتشار غازي من احدى مختبراتها.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "فرقها اخلت الطلبة والكوادر التدريسية من ثانوية " صالح الظالمي " الواقعة شمال محافظة النجف الاشرف بعد انتشار غازي نتيجة سقوط أسطوانة حامض النتريك على الارض أثناء شرح الدرس في إحدى مختبرات العلمية".واضافت: "وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني التخصصية بإخلاء المدرسه اولاً مع اجراء فحص وتنفيذ عمليات التطهير للتأكد من سلامه بيئة المدرسه تمهيدا لعودة الدوام فيها".

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