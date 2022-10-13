مجلس الخدمة : قذيفتا هاون سقطتا بحديقتنا الداخلية

2022/10/13 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تعرض مبناه لقصف بقذائف الهاون .

وقال المجلس في بيان:” ان قذيفتي هاون سقطتا في حديقة المجلس الداخلية ،دون وقوع اي اصابات بشرية”.

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