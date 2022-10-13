2022/10/13 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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اعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن تعرض مبناه لقصف بقذائف الهاون .
وقال المجلس في بيان:” ان قذيفتي هاون سقطتا في حديقة المجلس الداخلية ،دون وقوع اي اصابات بشرية”.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة : قذيفتا هاون سقطتا بحديقتنا الداخلية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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