الاعدام شنقا لمتهمين ارتكبا جريمة قتل مدرس وزوجته في الخالص بديالى

2022/10/13 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

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اصدر القضاء العراقي حكما بالاعدام شنقا لمتهمين أثنين ارتكبا جريمة قتل مدرس وزوجته في ديالى .

وقال مصدر امني ان المتهمين ارتكبا جريمة قتل مدرس وزوجته المقعدة بعد اقتحام منزلهما باطراف الخالص شمال بعقوبة العام الماضي بسبب خلافات عائلية .

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