2022/10/13 | 15:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

أمضينا العام الماضي، من العاشر من

تشرين الأول 2021 عندما أقيمت الانتخابات

التشريعية المبكرة إلى اليوم العاشر من

تشرين الأول عام 2022 ونحن نتحدث عن

الانسداد، والانغلاق، ونشاهد معارك

خطا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون حنان الفتلاوي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون حنان الفتلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).