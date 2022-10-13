بعد أن كشفته الكاميرات.. توجيه الاتهام لفلسطيني باغتصاب مراهقة إسرائيلية على الشاطئ

2022/10/13 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجيه تهمة الاغتصاب لشاب فلطيني اعتدى على فتاة إسرائيلية

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