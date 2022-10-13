رد فعل كلب على زينة قطط يثير تفاعل رواد الإنترنت.. هل كان مرتعبًا أم يستعد للصيد؟

2022/10/13 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجمد كلب من فصيلة لابرادور ريتريفر في مكانه بشكل مضحك بعد رؤيته زينة قطط وضعتها إحدى العائلات للهالوين.مراسلة CNN جيني موس تفصّل لكم ما فعله الكلب المقلد.

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