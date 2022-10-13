منصب رئيس اتحاد الصحفيين العرب أمام تهديد انتزاعه من العراق

2022/10/13 | 15:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كتب مضاد الأسدي..لقد كثرت الشقوق و (الرگع) والدولة تلتهي بـ(الصبات)...

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