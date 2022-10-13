ماكرون: لا نريد حربا عالمية

2022/10/13 | 15:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، 13 تشرين الاول، 2022، إن...

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