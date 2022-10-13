بالفيديو.. لطيف يتجاوز برهم صالح بفارق كبير

2022/10/13 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس

الجمهورية:

▪️عبد اللطيف رشيد: 157

▪️برهم صالح: 99

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