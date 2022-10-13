ماهي المعايير الرئيسية للجامعات العراقية؟

2022/10/13 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد الربيعي

كثيرا ما يتردد في الاوساط الاكاديمية

ان مواقع الجامعات في التصنيفات

الدولية هو الاسلوب الذي يحدد اهمية

الجامعة ومستواها العلمي والاكاديمي،

لكني لا اعتبر هذا بالواقع صحيحا ولا

صادقا

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