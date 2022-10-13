إخلاء إحدى المدارس بعد انتشار غاز من إحدى مختبراتها في النجف (صور)

2022/10/13 | 15:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة،

الخميس، إخلاء طلاب ثانوية بعد انتشار

غازي من احدى مختبراتها في محافظة

النجف.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة

نون الخبرية، إنه "اخلت فرق الدفاع

المدني الطلبة والك

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