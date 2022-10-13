دولة القانون: رئيس الجمهورية الفائز سيكلف محمد شياع بتشكيل الحكومة اليوم

2022/10/13 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، ان رئيس الجمهورية الفائز سيكلف محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة اليوم.وقال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود في تصريح تابعته (بغداد اليوم) ان "كتاب تكليف محمد شياع السوداني جاهز واي من المرشحين سيفوز بالجولة الثانية سيكلف السوداني لرئاسة الحكومة".وأنهى مجلس النواب، اليوم الخميس، عملية العد والفرز لاختيار رئيس للجمهورية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب، انتهى من عملية العد والفرز لاختيار رئيس الجمهورية".

وأضاف مراسلنا، أن "نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، جاءت على النحو الآتي:

المرشح عبد اللطيف رشيد 157 صوتاً.

المرشح برهم صالح 99 صوتا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن عدد الموقعين لاختيار رئيس للجمهورية بلغ 277 نائباً فيما بلغ عدد المقترعين 277 نائباً.

وأنهى مجلس النواب، في وقت سابق اليوم الخميس، عملية التصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية.

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اعمال الجلسة رقم 6، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عقب انعقاد الجلسة، تقديم طلب لسحب ترشيح ريبر احمد وعمر البرزنجي، لمنصب رئيس الجمهورية الى رئاسة المجلس.

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