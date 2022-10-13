البرلمان يبدأ عد النصاب لدخول الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر برلماني، اليوم الخميس، ببدء عد النصاب للجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتم قرع الجرس ايذانا بالبدء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إنه "تم قرع الجرس لبدء الجولة الثانية للتصويت على مرشحي رئاسة الجمهورية"، مشيرا الى أنه "بدء عد النصاب لإكمال السباق الجمهوري".

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