انتهاء عد وفرز اصوات انتخاب رئيس الجمهورية للجولة الاولى دون فائز

2022/10/13 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتهت الجولة الأولى، اليوم الخميس، لاختيار مرشح منصب رئاسة الجمهورية بلا فائز بها.

وقال مصدر نيابي لـ (بغداد اليوم)، إنه " انتهت الجولة الأولى للتصويت على مرشح رئاسة الجمهورية بلا فائز"، مشيرا الى أن "الجولة الثانية ستبدأ لحسم السباق الجمهوري".

وأوضح أن "عبد اللطيف رشيد حصل على 157 صوتا، يقابله برهم صالح بـ 99 صوتا، ضمن الجولة الأولى".

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