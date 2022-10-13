شمال سوريا..

2022/10/13 | 16:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش منطقة عفرين والباب في ريف محافظة حلب السورية، منذ ثلاثة أيام "أجواء حرب داخلية" اندلعت بين فصائل عسكرية منخرطة ضمن تحالف "الجيش الوطني السوري".ورغم أنها ليست بجديدة، إلا أن تختلف من زاوية دخول "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة المصنفة إرهابيا) على الخط لتساند طرفا ضد آخر، في "تحوّل" هو الثاني من نوعه، منذ شهر يونيو الماضي.

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