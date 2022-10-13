نينوى.. ضبط (30) أجنبياً مخالفاً لأنظمة الإقامة

2022/10/13 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مفارز مديرية الأحوال المدنية، اليوم الخميس، ثلاثين أجنبيا مخالفا لأنظمة الإقامة في محافظة نينوى.

وذكرت مفارز المديرية في بيان، أن “مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة نينوى، قسم شؤون الإقامة القت، القبض على (٣٠) شخصا أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب العراقي رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٧، وتوعدت المديرية المخالفين بالملاحقة المستمرة لهم، في مناطق بغداد والمحافظات كافة”.

ودعت المديرية المواطنين عدم إيواء الأجانب المخالفين للقانون، والإبلاغ الفوري عن أماكن تواجدهم.

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