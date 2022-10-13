2022/10/13 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية: عبد اللطيف رشيد 157 برهم صالح 98

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يلجأ الى جولة ثانية من التصويت لإختيار رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يلجأ الى جولة ثانية من التصويت لإختيار رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).