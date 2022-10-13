عماد محمد: لديّ ثقة باللاعبين وهدفنا خطف بطاقة التأهل وتجاوز مرحلة التصفيات

2022/10/13 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمَ، اليوم الخميس، في فندقِ الملينيوم بدولة الكويت، المؤتمرُ الصحفي الخاصّ بالمجموعةِ الثامنة لتصفياتِ آسيا للشباب التي تضيّفها دولةُ الكويت للفترةِ من الرابع عشر من الشهر الجاري إلى الثامن عشر منه.

وقالَ مدرب المنتخب العراقي للشباب عماد محمد في المؤتمر الصحفي إن “مهمتنا في التصفياتِ هي خطفُ بطاقة التأهل وتجاوز مرحلةِ التصفيات”.

وبيّنَ محمد إن “جميع المنتخبات تمتلك حظوظاً متساويةً، لكن من المؤكد سيكون هدفنا الأساسي التأهلَ لنهائياتِ كأس آسيا المقبلة في أوزبكستان العام المقبل، وستكون مباراتنا أمام الهند يوم غدٍ بوابةً لنا في تلك التصفيات”.

وأكدَ أن “لدينا ثقةٌ كبيرةٌ بلاعبينا، وطموحنا بلا شك التأهل..



سنواجهُ أستراليا وهو منتخبٌ مميزٌ ومتطورٌ، والمنتخب الكويتي الذي سيلعبُ بين أرضه وجمهوره، والمنتخب الهندي الذي قد يكون الحصانَ الأسود في تلك التصفيات”.

لافتاً إلى أن “هناك تفاوتاً في المجاميع وبين مجموعتنا التي أعدّها الأقوى قياساً ببقيةِ المجاميع”.

يشارُ إلى أن المنتخب العراقي سيفتتحُ مِشواره في التصفياتِ الآسيويّة يوم غدٍ الجمعة، بمواجهةِ نظيره الهندي في الساعةِ الرابعة والنصف عصراً بتوقيت العاصمةِ بغداد في ملعبِ علي صباح السالم، الملعب الخاصّ بنادي النصر الكويتي.

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