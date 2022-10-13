2022/10/13 | 16:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مصدر امني، اليوم الخميس، ان المركز الدبلوماسي الأميركي في مطار بغداد سيطلق صافرة الإنذار بعد قليل.

وقال المصدر في حديث صحفي، ان “المركز الدبلوماسي الأميركي في مطار بغداد سيطلق صافرة الإنذار لتجربتها بعد قليل”.

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