شاهد بالفيديو.. مباشر .. مجلس النواب العراقي يصوت على اختيار رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 16:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: atKVP5__8jY

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