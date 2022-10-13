العراق.. البرلمان يجري جولة ثانية من التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 16:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري البرلمان العراقي جولة ثانية من التصويت لانتخاب رئيس جديد بعدما أسفرت الجولة الأولى من الاقتراع السري عن عدم فوز أي من المرشحين الكرديين الرئيسيين برهم صالح وعبد اللطيف رشيد بأغلبية الثلثين.

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