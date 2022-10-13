2022/10/13 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..محمد الحلبوسي يبدأ بعد وفرز الاصوات داخل البرلمان العراقي

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