2022/10/13 | 16:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر لاعب كرة القدم السابق أديبايو أكينفينوا (40 عاماً) الملقب بـ«الدبابة» تدشين مسيرته في المصارعة بعد 5 أشهر من اعتزاله.وانضم أكينفينوا لمصارع بريطانيا الأولمبي السابق أنتوني أوجوجو في التمرينات وسيدخل الحلبة لأول مرة في 23 أكتوبر الجاري.ووصف الدبابة تمرينات المصارعة بالمختلفة عن كرة القدم التي عاصرها 22 عاماً، وسيواجه خصمه مالك، وأضاف: «طوال 22 عاماً لعبت كرة القدم، كنت أحبها لكنها كانت مهنتي أيضاً والآن أريد تجربة رياضات أخرى بحرية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الدبابة» يدشن مسيرته في المصارعة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الدبابة» يدشن مسيرته في المصارعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).