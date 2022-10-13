2022/10/13 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادبدء مجلس النواب في الجولة الثانية بالتصويت السري لاختيار رئيس الجمهورية. وذكر مراسلنا ان "رئاسة مجلس النواب شرعت في الجولة الثانية للتصويت على مرشحي رئيس الجمهورية "و أظهرت نتائج الجولة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، الخميس، عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب.وقال مراسل (بغداد اليوم) إن نتائج الجولة الأولى أظهرت تقدم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني عبد اللطيف رشيد بـ 157 صوتا، مقابل 99 صوتا للرئيس الحالي برهم صالح.وأضاف، أن الأصوات التي حصل عليها المرشحين لا تؤهل أيا منهم في الحصول على منصب رئيس الجمهورية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الجولة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الجولة الثانية لاختيار رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).