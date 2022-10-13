كتلة الجيل الجديد تقاطع جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية

2022/10/13 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت كتلة الجيل الجديد، اليوم الخميس، مقاطعتها لجولة التصويت الثانية على اختيار رئيس الجمهورية.وقال نواب الكتلة في مؤتمر صحفي حضره مراسل (بغداد اليوم)، إن "الكتلة لن تشارك في جولة التصويت الثانية على انتخاب رئيس الجمهورية".ويشارك في الجولة الثانية المرشحان عبد اللطيف رشيد وبرهم صالح بعد أن انحسرت المنافسة بينهما بحصول الأول على 157 صوتاً والثاني على 99 صوتاً.

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